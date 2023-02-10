В частности, в 13:30 в выставочном зале музея состоится поэтическая встреча: современные поэты прочитают свои лирические произведения и стихотворения Пушкина. "Участники поэтического марафона поделятся размышлениями на тему "Пушкин в моей жизни", расскажут, какую роль творчество поэта сыграло в их собственной поэтической биографии", — говорится в сообщении.

В 15:30 для все желающие смогут послушать лекцию об эволюции дуэльного оружия конца XVIII — первой половины XIX века.

Музей литературного героя "Дом станционного смотрителя" был открыт 15 октября 1972 года. Он воссоздан по повести Александра Пушкина "Станционный смотритель" и архивным документам в сохранившемся здании Вырской почтовой станции.

В пушкинское время здесь проходил Белорусский почтовый тракт, соединявший Санкт-Петербург с западными и южными губерниями России. Выра была третьей станцией от столицы, где путники отдыхали и меняли лошадей. Сам поэт проезжал Вырскую почтовую станцию 13 раз.

Пушкин скончался 10 февраля 1837 года, через два дня после дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом. В связи с этом 10 февраля считается днем памяти о поэте.