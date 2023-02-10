Праздник приурочен к Международному дню коренного малочисленного народа Севера — саами.

Так, гости торжества услышат исполнительниц традиционного саамского горлового пения — лувьт Анфису Агееву и Домну Хомюк, саамского барда Ивана Матрехина, а также Марину Гринчук, которая исполняет современные и традиционные песни на саамском языке.

В программе также мастер-классы по плетению саамских поясов и изготовлению изделий из рыбьей кожи.

Как сообщалось, ранее Агеева, Хомюк и представитель семейного этнического творческого коллектива "Пирас" Анна Сапельникова озвучили аудио-сборник саамских сказок. В сборник вошли 14 народных сказок.

Саами — коренной народ российского севера, Норвегии, Финляндии и Швеции. Согласно данным Мурманскстата, по итогам переписи 2010 года в Заполярье проживает около 1,6 тыс. саами, из которых 17% считают саамский язык родным.

Всего в регионе насчитается около 40 саамских общин. В основном они занимаются рыболовством и оленеводством.

Основным местом проживания саами в Мурманской области является Ловозерский район и село Ловозеро. В местном Северном национальном колледже обучают профессиям оленевода, хозяина усадьбы, мастера по резьбе по кости, рогу и камню.