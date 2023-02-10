"Каждый дизайн-код разрабатывается индивидуально под уже сформированный архитектурный стиль города. В целом изменения затронут информационные конструкции, фасады зданий, навигационные элементы, малые архитектурные формы", — говорится в сообщении.

Городские дизайн-коды разрабатывались при участии областного комитета градостроительной политики, коды для исторических поселений — при участии комитета по сохранению культурного наследия.

В пресс-службе областного правительства "Интерфаксу" уточнили, что в списке городов, в которых будет внедряться нововведение, находятся Выборг, Шлиссельбург, Новая Ладога, Ивангород, Сертолово, и другие.