"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18:00 10 февраля 2023 года. Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен", — говорится в сообщении.

Такое решение принято на основании данных правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

Высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля 2022 года — после того, как беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. Позже его продляли примерно два раза в месяц. При этом власти города периодически сообщают об атаках дронов.

"Желтый" — второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — "синий", высокий — "желтый" и критический — "красный".