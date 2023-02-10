"В январе 2023 года на курортах Краснодарского края отдохнули более 680 тыс. человек. Еще 400 тыс. — посетили курорты Кубани в качестве однодневных экскурсантов, без размещения в гостиницах. Эти показатели соответствуют уровню прошлого года", — цитирует пресс-служба слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого.

Отмечается, что сейчас в Краснодарском крае отдыхающих принимает около 2 тыс. отелей. Уровень их загрузки достигает 60%. В летний период в Краснодарском крае работает более 10 тыс. гостиниц, отелей и баз отдыха общей вместимостью порядка 550 тыс. мест.