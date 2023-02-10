"Мы подписали договор с компанией, которая занимается проработкой строительства нового здания для внутренних авиалиний. В части нашей стратегии на 2023 год мы планируем строительство отдельного терминала под прилет, а вылет останется в действующем здании. К сожалению, мы не успеем это сделать к началу туристического сезона, но планируем, что его сооружение и обустройство будет закончено до конца 2023 года", — цитирует Верхотурцева пресс-служба ТПП ВС.

По его словам, на первом этаже действующего здания планируется увеличить число стоек регистрации, зону для ожидания. На втором этаже терминала расширят стерильную зону, и "будут созданы предпосылки для создания единого пункта предполетного досмотра вместо разделенных, как сегодня".

Как уточнили "Интерфаксу" в администрации аэропорта, новое здание вокзала внутренних авиалиний "под прилет" разместится справа от действующего (если смотреть на терминал), вопрос с земельным участком под проект решен.

Стоимость и площадь нового терминала аэропорт не уточняет.

Как сообщалось, собственники иркутского аэропорта (сначала федеральный центр, сейчас — правительство Иркутской области) много лет обсуждали возможность строительства нового терминального комплекса. Сам аэропорт в 2016 году предлагал возвести рядом с существующим терминалом пристрой площадью 4 тыс. кв. метров, куда можно будет переместить зону прилета.

Между тем главной проблемой аэропорта остается второй терминал — международный. Его фасадное здание было сдано в эксплуатацию в 1938 году, в 70-80-х годах XX века модернизировалось и достраивалось, сейчас его площадь — 9,3 тыс. кв. м. Менеджмент иркутского аэропорта предлагал акционерам построить новый международный аэровокзал площадью 12 тыс. кв. м стоимостью 840 млн рублей (в ценах 2014 года).

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. В аэропорту базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара". Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Иркутск" по итогам 2022 года составил 2,625 млн человек.