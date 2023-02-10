"В весенне-летнюю навигацию авиакомпания "РусЛайн" забазирует в Нарьян-Маре два самолета. Это позволит держать на высоком уровне показатели регулярности полетов. Но самое главное и важное — увеличится частота рейсов в Архангельск и Санкт-Петербург. С мая они будут выполняться ежедневно", — написал Бездудный.

Согласно информации на сайте перевозчика, в настоящее время из Нарьян-Мара в Петербург "РусЛайн" выполняет три прямых рейса в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Столицу НАО и Архангельск связывают два прямых авиарейса в неделю — по понедельникам и четвергам.