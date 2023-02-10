"Участники проекта ("Затопленные святыни Мологского края" — ИФ) возобновят подводные исследования в районе затопленной усадьбы Иловна (принадлежащей дворянам Мусиным-Пушкиным — ИФ) в 9 километрах от села Горелово Брейтовского района и села Ветрино в 2 километрах от Брейтово", — говорится в сообщении.

Исследователи проведут фото- и видеофиксацию того, что осталось на месте бывших старинных усадеб Иловна и Борисоглеб, сел и деревень. Найденные артефакты передадут в музей "Затопленные святыни Мологского края" в Рыбинске.

"Подводные исследования будут совмещены с тестированием формата многодневного лагеря экстремального проживания на льду на базе быстровозводимых утеплённых модульных палаток для любителей активного отдыха (проект "Малая Арктика")", — говорится в сообщении.

Посетить ледовый лагерь смогут все желающие.

Экспедиционный лагерь впервые был развернут на льду Рыбинского водохранилища в 2019 году.

Молога — богатый купеческий город, в котором к началу ХХ века проживали 5 тыс. человек, действовали шесть соборов и церквей, девять учебных заведений, работало несколько фабрик и заводов.

Город затопили в 1941 году во время строительства Рыбинского водохранилища. Под воду ушла и усадьба Иловна, расцвет которой приходится на конец XVIII — начало XIX вв., когда владельцем усадьбы был тайный советник, обер-прокурор Синода, президент Академии художеств, граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. В это время здесь строится трехэтажный каменный дом, домовая каменная церковь во имя Алексея человека Божия, ветряная мельница. В усадьбе хранилась крупная коллекция русского и западноевропейского искусства.