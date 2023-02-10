"Плановый переход Владимира Александровича на эту должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта", — сказали в музее.

В статусе президента Гусев сосредоточится в том числе на координации реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и развитии филиальной сети.

Собеседник агентства добавил, что временно исполнять обязанности генерального директора будет заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Гусев — искусствовед, автор многочисленных научно-исследовательских работ. В Русском музее работает с 1978 года. Был научным сотрудником, заведующим отделом современного искусства, заместителем директора по научной работе. Должность директора музея занял в 1988 году.