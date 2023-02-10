"Мужчина признан виновным по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Суд назначил капитану наказание в виде 240 часов обязательных работ", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 29 мая 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина управлял судном "Восход-51" с пассажирами на борту. Во время движения теплохода по маршруту Казань — Свияжск на 1308 км реки Волга судно село на мель. В результате этого пострадали шесть пассажиров.