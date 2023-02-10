Сделка совершена "совместно с казахстанскими партнерами", говорится в сообщении холдинга, с какими именно — не уточняется.

"В планах нового собственника — улучшение качества предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, техническое переоснащение аэропорта, улучшение бизнес-процессов. Все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок", — отмечается в сообщении.

Сейчас пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тыс. человек в год. Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб, считают в "Аэропортах регионов".

"Аэропорты регионов" — один из крупнейших в РФ частных инвесторов в аэропортовую инфраструктуру, управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Новом Уренгое, Саратове, Тобольске, Оренбурге. Холдинг принадлежит структурам Виктора Вексельберга.