"Джейрахский район — это древняя часть Ингушетии, наша прародина, откуда вышли все ингушские фамилии. Там наши корни. Поэтому бережное развитие этой земли очень важно для меня лично и для всех ингушей. Мы уже начали здесь реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет", — цитирует Гуцериева пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

Он отметил, что в программу входит реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций.

Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь "Эрзи", отреставрирован древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и многое другое.

Как отметил Гуцериев, в горах Ингушетии около 5 тысяч башенных комплексов. Важно их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные средства. Он считает, что на восстановление всех объектов и развитие горного района потребуется 20 лет.

В то же время предприниматель отметил острый дефицит местных специалистов, которые могли бы принимать участие в реставрации таких сложных и важных объектов. Для решения этого вопроса Гуцериев предложил создать на базе одного из образовательных учреждений региона факультет, мастера которого будут обучать их ремеслу реставраторов.