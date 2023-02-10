Инцидент произошел в центре города Пхукет, одноименной столицы острова. Как уточняет издание, полиция получила информацию о том, что иностранец ведет группу из 11 российских туристов к храму Большого Будды. Затем россияне отправились в лагерь слонов и храм Чалонг, а позже на экскурсию в старый город Пхукета, где произошел арест.

Как уточнили в полиции, 29-летний Масленников приехал в Таиланд в качестве туриста. Четыре раза он покидал территорию страны и выезжал в Малайзию, чтобы продлить возможность пребывания.

Сейчас он освобожден под залог до суда.