"В министерстве транспорта РФ на согласовании сейчас находится предварительный список направлений в города КНР. Затем он будет направлен на подтверждение с китайской стороны. Далее будет этап получения разрешения АК "Россия" на полеты в Китай на судах Superjet 100. Реально оценивая сроки и глубину продажи, я бы рассматривал май-июнь (запуска рейса — ИФ)", — цитирует пресс-служба представителя департамента управления сетью и доходами ПАО "Аэрофлот" Андрея Мамаева.

"Рейсы из Иркутска планируются в коммерческом управлении и будут продаваться как рейсы "Аэрофлота", — сказал он.

По словам Мамаева, перевозчик рассматривает для полетов из Иркутска два города: Пекин и Харбин. В другие города КНР SSJ 100 летать не может, так как ограничен своей дальностью. Однако "Аэрофлот", сказал менеджер, готов обсуждать "параметры, необходимые для загрузки рейсов" в Гуанчжоу и Санью.

В свою очередь, руководитель представительства "Аэрофлота" в Иркутске Сергей Иванов добавил, что перевозчика сейчас волнует вопрос с наполнением туристами рейсов, следующих из Китая в Иркутск. В данный момент региональная программа регулярных рейсов перевозчика из Иркутска "заточена на Бангкок", пояснил он.

В настоящее время из Иркутска в Харбин летает авиакомпания "ИрАэро" на SSJ-100. По данным иркутского аэропорта, S7 также подтвердила свои намерения открыть направления из Иркутска в Китай.