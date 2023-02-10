"В отдаленном сельском поселении Мужичи по поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в 2023 году планируется создание туристической зоны отдыха для жителей и гостей республики", — сказал собеседник агентства.

Кемпинги для туристов планируется построить по всей предгорной части до Ассинского ущелья.

Как отметил сотрудник пресс-службы, будущая комфортная и благоустроенная зона отдыха будет не только удобна отдыхающим, но и безопасна для экологии.

Работа проводится с целью развития туристического кластера региона.

По мнению главы Ингушетии, эти комплексные меры поспособствуют формированию позитивного имиджа, повышению инвестиционной привлекательности региона.

"Уверен, что среди крупных инвесторов будет много желающих вкладывать в развитие туризма Ингушетии. Отмечу, что турпоток, налоговые отчисления от сферы и номерной фонд в республики с 2020 года значительно увеличиваются", — процитировали в пресс-службе слова Калиматова.

Всего в 2023 году на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" для региона предусмотрена субсидия в размере 184,4 млн рублей. На эти средства в 2023 году будет создано десять кемпинговых зон в горном Джейрахском районе, поскольку именно он является самым популярным у туристов.

Также эти средства направят на приобретение туристского оборудования, оборудования для информационных центров, пунктов проката, разработку новых турмаршрутов, создание электронных путеводителей.