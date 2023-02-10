"На реализацию проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях Уральского федерального округа направлено 1,3 млрд рублей. Средства пойдут на реализацию 16 проектов", — говорится в сообщении.

В частности, деньги получат свердловские города Туринск, Кировград, Заречный, Ревда, Асбест, Берёзовский, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Сысерть. В списке также три челябинских города — Карабаш, Южноуральск и Троицк. От Тюменской области — Тобольск, от Курганской — Далматово, от Ханты-Мансийского автономного округа — Белоярский, от Ямало-Ненецкого автономного округа — Лабытнанги.