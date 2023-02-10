В список вошли Рыбинск, Ростов Великий, Тутаев и Углич.

В Рыбинске на Бульварной улице, набережной реки Черёмухи, в сквере у Спаса-Преображенского собора расширят пешеходную зону, установят павильоны для уличной торговли. Также там оборудуют летний театр.

В историческом центре Ростова Великого благоустроят сквер, пешеходные зоны. Также там планируют установить исторические чугунные фигуры, на которых изобразят символику города.

"В парке на Соборной улице Тутаева появятся велодорожки, террасы, навесы от солнца, скамейки, качели и освещение, а для любителей спорта построят площадки с трибунами", — говорится в сообщении.

Специалисты также проведут работы в русле каменного ручья в Угличе. Там появятся пешеходная зона, велодорожка и парковка.

Все работы пройдут в 2023 году.