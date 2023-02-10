"Владелица турагентства Blue Ocean Travel на Пхукете Вири Савангвит обвинена в нападении с ножом на туриста и причинении телесных повреждений. Ей грозит тюремное заключение на срок до трех месяцев и штрафы – 60 тыс. бат и еще до 500 тыс. бат за нанесение ущерба туристическому имиджу Таиланда", — пишет издание.

Как отмечает газета, Фанг Лицяо и трое членов его семьи купили экскурсию на Симиланские острова стоимостью 10 тыс. бат ($268). Они внесли аванс в размере половины стоимости, вторую часть нужно было заплатить в день экскурсии. Однако поездка не состоялась, так как водитель не смог вовремя забрать туристов.

По словам китайского путешественника, он звонил в турагентство семь раз, и никто там не брал трубку. Когда стало понятно, что на экскурсию семья не поедет, Фанг Лицяо отправился в туркомпанию, чтобы потребовать внесенную предоплату, однако владелица отказалась.

"Турист записал видео переговоров с предпринимательницей. Сначала женщина оскорбляет китайского гостя, пытаясь подойти и пнуть его. Затем она достала складной нож и нанесла ранение ему в руку", — пишет The Phuket News.

Как сообщает издание, после возбуждения уголовного дела турагентство Blue Ocean Travel приостановило работу на полгода.