Распоряжение о выделении регионам средств на поддержку и развитие туристической индустрии подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные средства регион направит на организацию фестивалей, праздников и спортивных мероприятий, которые привлекают участников и зрителей со всей страны.

Как сообщалось, турпоток на курорты Карачаево-Черкесии в 2022 году вырос почти на 10% — до 1 млн 923 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом. Туристов на курортах Карачаево-Черкесии принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.