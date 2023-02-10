"Мы очень хотим, чтобы речные перевозки в Череповце развивались и становились популярнее. Именно поэтому ведем переговоры с предприятием "Нева Тревел" о привлечении в наш город теплоходов", — написал мэр по итогам рабочей встречи с заместителем председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Наной Гвичия.

Германов подчеркнул, что речь идет не об обычных прогулках по воде, а именно о регулярных туристических рейсах.

"Есть различные варианты развития событий. Фирмы, оказывающие услуги речных перевозок, могут работать в нашем городе самостоятельно через своих официальных представителей либо сдать нашим предпринимателям суда в аренду, все зависит от позиции контрагентов", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

Германов также отметил, что за лето 2022 года на прогулочных теплоходах в Череповце за 1,1 тыс. рейсов прокатились 30 тысяч пассажиров.