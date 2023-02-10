Подрядчик будет определен путем открытых переговоров. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,918 млрд рублей. Заявки принимаются с 13 февраля по 5 апреля, подведение итогов запланировано на 18 апреля.

В проекте договора отмечается, что в декабре 2024 года генподрядчик должен заявить в Ростехнадзор о завершении строительства, все работы полностью должны быть завершены до 27 февраля 2025 года.

Как сообщалось, в августе 2021 года АО "Аэропорт "Мурманск" получило статус резидента Арктической зоны РФ с инвестпроектом строительства нового пассажирского терминала.

Также сообщалось, что в декабре 2024 года планируется завершить реконструкцию мурманского аэропорта. Проект предусматривает расширение северного перрона комплекса с устройством пяти новых мест стоянки воздушных судов, реконструкцию рулежной дорожки, водосточно-дренажных систем и объектов электроснабжения, обновление системы светосигнального оборудования и замена системы дистанционного управления, строительство новой аварийно-спасательной станции.

Контракт был заключен между ФКУ "Ространсмодернизация" и АО "Промстройсервис" (Москва) за 4,1 млрд рублей в ноябре 2022 года. Реконструкция проводится в условиях действующего аэропорта в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".