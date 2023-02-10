"Туристический поток в Израиль восстанавливается хорошими темпами. На первом месте среди стран-лидеров по числу иностранных туристов в январе – США, откуда прибыло 73,4 тыс. человек, что на 14% больше, чем в рекордном 2019 году. На втором месте – Россия, из которой приехали 18,8 тыс. туристов. Это на 6% меньше, чем в допандемийном 2019 году", — говорится в сообщении.

Третье место заняла Франция (14,1 тыс. туристов, минус 12% по сравнению с 2019 годом).

Также в первую пятерку вошли Великобритания и Италия.

"Всего в январе Израиль посетили 257,4 тыс. туристов со всего мира, что на 10% ниже, чем за аналогичный месяц рекордного 2019 года, и на 457% больше, чем за первый месяц 2022 года, когда въезд в страну был ограничен", — добавили в министерстве.