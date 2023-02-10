"Для турбизнеса в Узбекистане есть большие возможности и перспективы. Мы развиваем туркластеры, в которых предоставляются льготы и преференции, и россияне могут принять участие в проектах и заняться инвестированием. Для этого специально создана туристическая дирекция, которая ведет работу с каждым инвестором индивидуально. Разрабатываются генеральные мастер-планы, земельные участки разделяются на лоты и предоставляются инвесторам. Они, в свою очередь, рассчитывают возможности и вкладывают деньги", — рассказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Исакулов, в Узбекистане на сегодняшний день есть дефицит номерного фонда, поэтому гостиничные проекты инвестиционно привлекательны.

"Норма прибыли отеля достаточно высокая за счет высокой стоимости размещения туристов. За 4-5 лет можно окупить свои расходы в гостиничном бизнесе. Также развиваются горнолыжные курорты. Если инвестор планирует построить канатные дороги, то правительство предоставляет субсидию примерно в $500 тыс.", — пояснил он.

По словам Исакулова, в рамках партнерских отношений также было бы целесообразно разработать дорожную карту в сфере туризма, чтобы представители отрасли обеих стран могли развивать сотрудничество.