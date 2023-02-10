"В 48 населенных пунктах республики в этом году благоустроят 68 новых общественных пространств. Общая сумма финансирования составит 2,9 млрд рублей, включая федеральные и региональные средства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году особое внимание в Татарстане уделят благоустройству территорий у воды.

В трех муниципальных образованиях республики (Рыбной Слободе, Менделеевске и Альметьевске) появятся новые места для купания.

В Набережных Челнах стартует долгожданное благоустройства набережной Табеева. Пространство станет комфортным для круглогодичного пребывания — летом можно будет заниматься экстремальными и водными видами спорта, а зимой кататься на лыжах.

Еще один крупный проект этого года — парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше. Там стартует благоустройство горнолыжного склона, появятся бугельные подъемники и минимальная инфраструктура. Парк сможет быть популярен у любителей экстремального спорта со всей республики и соседних регионов.