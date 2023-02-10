"Выставка уникальных предметов эпохи Античности продлена до конца февраля. Последний день работы — 27 февраля", — говорится в сообщении.

Первоначально работу выставки планировалось завершить 13 февраля.

На выставке, которая открылась 1 ноября 2022 года, представлено более 60 ваз из собрания Государственного исторического музея, возраст которых около 25 столетий. Экспонаты представляют историю развития искусства древнегреческой вазописи с середины II тысячелетия до н.э. по III в. до н.э.

У каждого из античных сосудов, представленных на выставке — амфор, кратеров, пелик, ойнохой, гидрисков — своя форма, предназначение и роль не только в быту, но и в различных ритуалах и церемониях.

Наиболее ранние сосуды, представленные на выставке, изготовлены на острове Кипр. Это фигурные парфюмерные сосуды с геометрическим орнаментом, а также кратериски в микенском стиле (XV-XIII вв. до н.э.).

Есть в экспозиции и чернофигурная керамика Коринфа и Афин, чернофигурные и краснофигурные сосуды аттических мастеров, изделия италийских и малоазийских гончаров.

Серия краснофигурных пелик так называемого "керченского стиля" IV века до н.э. уникальна. На пеликах афинские мастера изобразили амазонок, грифонов и аримаспов -мифологических обитателей Северного Причерноморья.

На выставке также можно увидеть уникальные фигурные сосуды, исполненные в виде облика животных или божественных персонажей. В собрании ГИМ около 20 подобных памятников, происходящих из Ольвии, Южного Крыма и территории Европейского и Азиатского Боспора, а также центров Средиземноморья.

В числе экспонатов — вазы не только из бывших частных собраний, и раскопок XIX-ХХ веков, но и из экспедиций в северном Причерноморье, которые ежегодно организуют сотрудники Государственного исторического музея.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.