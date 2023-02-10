"Форт "Западный" расположен на северной оконечности Балтийской (Вислинской) косы. С 2007 года крепостное сооружение является объектом культурного наследия регионального значения. И потому будущему собственнику придётся выполнять охранные обязательства по содержанию построенного в XIX веке исторического фортификационного сооружения", — сказал Лысков.

По его словам, нового владельца для одной из самых известных достопримечательностей Балтийской косы планируется найти в ходе предстоящих торгов. Однако, подчеркнул Лысков, "процесс продажи будет не простым". На сегодняшний день фортификационное сооружение сильно разрушено, но обладает большим потенциалом как туристический объект. При этом земельный участок площадью 5,6 га, на котором находится форт, собственник сможет оформить только в аренду.

"Несмотря на то, что форт находится в довольно плохом состоянии, он является одним из мест посещения туристами вместе с другими историческими объектами этой части косы — гидрогаванью и ангарами для самолетов, двумя крепостными сооружениями — люнетами, артиллерийской батареей "Нойтиф". Объект очень интересный и действительно обладает большим потенциалом в туристическом плане", — сообщила "Интерфаксу" руководитель автономной некоммерческой организации "Парково-музейный комплекс Балтийской косы "Старый Люнет" Валерия Надымова.

Она напомнила, что форт "Западный" был построен в 1869-1871 годах на берегу Балтийского моря на косе Фрише-Нерунг (немецкое название до 1946 года — ИФ) , входил в комплекс фортификационных сооружений города-крепости Пиллау ныне Балтийска.

По ее словам, недавно была разработана концепция развития территории вокруг форта, которая подразумевает создание здесь рекреационноо-туристического комплекса. При этом объект не предполагается восстанавливать, его надо законсервировать и использовать в нынешнем виде.

"Наша идея — создание на этой части Балтийской косы военно-исторического парка, который вместе с объектами Балтийска мог бы стать одним из самых популярных туристических мест Калининградской области", — отметила Надымова.

К этой тематике, по ее мнению, могла бы добавиться и экологическая составляющая, "которая на косе присутствует весьма серьезно".

"Конечно, мы приветствуем решение правительства области выставить на продажу форт. Со своей стороны готовы оказать всемерную поддержку и помощь новому владельцу в работе по включению объекта в хозяйственный оборот, создав на базе форта интересный и притягательный объект туризма", — заключила руководитель общественной организации.