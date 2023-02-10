"Столетний юбилей (Ленинградской области — ИФ) мы безусловно будем проводить в Гатчине, и вообще юбилейные даты мы будем проводить в Гатчине", — сказал он в ходе заседания по вопросам разработки и сохранения исторических поселений и городов исторической застройки региона в пятницу.

Мероприятия в честь остальных дат будут проводиться в других городах региона, добавил Дрозденко.

Как сообщалось, в 2022 году центральное праздничное мероприятие в честь 95-летия региона прошло в Сосновом бору.

100-летие Ленобласти будет отмечаться 1 августа 2027 года.