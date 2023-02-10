"Если в 2016 году Узбекистан посетили 2,2 млн туристов, то в 2019 – 6,7 млн. Конечно, пандемия повлияла на туризм, но с прошлого года уже наметилась устойчивая тенденция к росту турпотока. В прошлом году Узбекистан посетили 5,2 млн туристов. В этом году мы планируем привлечь уже 7 млн и превысить показатели допандемийного периода", — рассказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Исакулов, для Узбекистана Россия – это наиболее крупный и приоритетный въездной рынок среди стран СНГ.

"В прошлом году к нам приехали более 600 тыс. российских туристов. В то время как в целом из стран дальнего зарубежья в Узбекистане побывало порядка 280 тыс. туристов", — подчеркнул он.

Как уточнила директор по развитию местной туркомпании Registan travel & tourism Дильноза Мухамедова, второе место в 2022 году среди стран-поставщиков туристов в Узбекистан заняла Турция, откуда приехали 75,6 тыс. путешественников. Замыкает тройку лидеров Южная Корея (19,9 тыс.). Далее следуют Германия (17,7 тыс.), Индия (16,8 тыс.), США (13,1 тыс.), Франция (11 тыс.), Великобритания (10,5 тыс.), Азербайджан (10,4 тыс.) и Италия (8,8 тыс.).