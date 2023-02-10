"До 2025 года в Петербурге планируют создать три новые особо охраняемые природные территории: заказники "Ораниенбаумский", "Тарховский" и "Сестрорецкие дюны", — сказал собеседник агентства.

Экологические обследования все трех зон завершены. Ведется разработка проектов постановлений городского правительства.

На текущий момент в Петербурге есть 17 заповедных территорий, они занимают более 9 тыс. га, что соответствует 6,4% площади города.

Как сообщалось, в январе 2023 года было принято решение о создании самого большого заказника в Петербурге — Левашовского — площадью 2704 га в Курортном и Выборгском районах.