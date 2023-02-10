Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 — это основной механизм, обеспечивающий сохранение исторической среды и в то же время регулирующий перспективное развитие мегаполиса. Зоны охраны объектов культурного наследия Санкт-Петербурга в настоящее время охватывают площадь 36033,6 га.

"Конкретизация общих требований — один из основных принципов закона Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 и не является прецедентом. С момента принятия первой редакции закон три раза подвергался корректировке с целью достижения сбалансированной системы. Вносимые изменения направлены на реализацию социально значимых объектов, в которых нуждается город — транспортной и туристической инфраструктуры, образования и спорта", — подчеркивают в ведомстве.

На основании исследований и обосновывающих материалов вырабатываются параметры и условия размещения объектов социальной инфраструктуры, учитывающие характеристики исторической среды. Таким образом, устанавливаются локальные режимы для конкретных территорий.

По словам собеседника, проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия рассмотрен на Общественном совете при КГИОП, на рабочих группах в Законодательном собрании Петербурга, получил положительное заключение антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия, согласован министерством культуры Российской Федерации.

"Поскольку вопросы возможности внесения изменений в Закон № 820-7 с целью строительства терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ-1) и Большого Смоленского моста через Неву вызвали активное общественное обсуждение, они были рассмотрены на заседании Совета по сохранению культурного наследия", — сказал он.

В ходе активного обсуждения членами рабочей группы совета выработано компромиссное решение: в результате переработки проектных решений по размещению терминала на территории складов Кокоревых будут сохранены основные исторические конструкции корпусов, составляющих историческое ядро комплекса и маркирующих основные исторические планировочные решения, а также корпусов, сохранившихся с незначительными изменениями первоначального архитектурного облика.

Рабочей группой принято решение о возможности внесения необходимых изменений в закон 820-7, при этом рабочая группа совета продолжит работу и будет объектно рассматривать предлагаемые в ходе проектирования терминала ВСЖМ-1 варианты реконструкции исторических зданий.

При рассмотрении вопроса строительства Большого Смоленского моста (в створе Большого Смоленского проспект и улицы Коллонтай), предусмотренного Генпланом Петербурга и Концепцией развития транспортной системы города, дискуссию вызвало только одно здание, так как остальные перестроены в советский период и их исторический облик утрачен.

Советом по сохранению культурного наследия принято решение согласиться с возможностью внесения в закон № 820-7 положения, вводящего особый режим использования территории в границах проектирования Большого Смоленского моста через Неву.

В КГИОП подчеркивают. что принятие внеочередной редакции закона Санкт-Петербурга № 820-7 позволит построить шесть образовательных учреждений, два объекта спорта (спортивные комплексы в Красносельском и Курортном районах), больницу в Колпино и поликлинику в Пушкине, терминал ВСЖМ-1, Большой Смоленский мост, шесть социальных объектов, а также разместить копии исторических судов на Неве.

Кроме того, в новой редакции уточняется понятийный аппарат ("уличный фронт", "курдонер"), а также перечень зданий, на которых допускается размещение рекламных и информационных конструкций.

В отношении развития застроенной территории района Нарвской заставы в Кировском районе Петербурга в 2011 году была проведена государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) с целью определения соответствия градостроительной концепции планируемой реновации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

"Экспертами сделаны выводы, что в границах рассматриваемой территории Нарвской заставы допускается строительство зданий, строений и сооружений с отклонением от требований режимов на основании результатов проведенной ГИКЭ", — отметили в комитете.

На рассматриваемой территории находятся объекты культурного наследия "Здание профилактория Кировского района" (ул. Косинова, 19; ул. Оборонная, 9) и "Ушаковские бани "Гигант" (ул. Зои Космодемьянской, 7А).

"Оценка того, насколько сохранились те условия, на основании которых территория была внесена в программу реновации, а также сроки и порядок ее реализации, не относится к компетенции КГИОП", — подчеркнули в пресс-службе.