"Мероприятия будут проходить в музеях, домах культуры, учреждениях среднего профессионального образования и других учреждениях культуры региона в течение всего 2023 года", — говорится в сообщении.

"Тульская область богата мемориальными местами, связанными с именем Василия Андреевича Жуковского. Его память чтут на родине поэта, в Мишенском, в Белеве, где жила его мать, а сейчас в краеведческом музее хранятся уникальные вещи и документы. Уверена, что впереди нас ждут новые проекты по сохранению и популяризации наследия нашего великого земляка, которые будут создавать следующие поколения", — приводятся в сообщении слова министра культуры региона Татьяны Рыбкиной.

В день рождения поэта возле учебного корпуса педагогического университета в Туле, где установлен бюст Жуковского, прошел митинг, приуроченный к его 240-летию.

В это же время в Тульской областной научной библиотеке открылась выставка портретов и прижизненных изданий поэта. Здесь представили редкие книжные издания, среди которых три книги с автографом самого Жуковского, а также 11 литографий, рисунков и портретов поэта, самый ранний из которых датируется 1810-е годами.

На малой родине Василия Жуковского в селе Мишенское состоялся торжественный митинг у обелиска поэта, в Белевском центре развития культуры и туризма прошла литературно-музыкальная гостиная "С днем рождения, Жуковский". В Белевском районном художественно-краеведческом музее открылась выставка военно-исторического музея "Недаром помнит вся Россия", посвященная участию поэта в войне 1812 года, с реконструкцией военного обмундирования солдат той эпохи.

Один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, критик Василий Жуковский родился 29 января (9 февраля) 1783 года в селе Мишенское Белевского уезда Тульской губернии. При дворе был учителем русского языка будущей императрицы Александры Федоровны и наставником наследника престола, будущего императора Александра II.