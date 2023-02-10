"В рамках реконструкции объекта на верхней станции пассажирской канатной дороги Шерегеша установят два подвесных ручных механизма типа "тали" грузоподъемностью 3 тонны каждый. Они будут использоваться для упрощения и проведения ремонта редуктора, который обеспечивает плавное и равномерное движение троса, то есть делает подъем и спуск по канатной дороге безопасным, удобным и комфортным для пассажиров", — рассказала главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Южного филиала ведомства Елена Остапенко.

В 2022 году Главгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам строительства нескольких канатных дорог курорта. Настоящей проектной документацией предусмотрена реконструкция верхней станции Пассажирской подвесной канатной дороги на коренном склоне горы Зеленой.

Уточняется, что в феврале 2023 года Шерегеш вошел в топ-5 самых популярных горнолыжных курортов всей России.

Ранее сообщалось, что две дороги и сети водоотведения и электроснабжения построят в туристическом центре "Новый Шерегеш".

Кроме того, министр экономического развития России Максим Решетников предложил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву создать в регионе особую экономическую зону для развития туризма на курорте "Шерегеш". В целом на развитие сферы туризма Шерегеша и Междуреченска планируется направить около 150 млрд рублей и создать не менее 6 тыс. рабочих мест.

Комплексный туристический проект "Новый Шерегеш" является всесезонным гостиничным и горнолыжным комплексом. За горнолыжный сезон 2021-2022 годов там отдохнули почти 2,2 млн человек. В 2021 году Шерегеш отпраздновал свое 40-летие. В 1981 году были запущены первые трассы, в 1993 году открылась первая гостиница. Масштабная застройка курорта началась с 1998 года.

Курорт располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками.