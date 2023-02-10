Как сообщается в пресс-релизе Expedia, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $175 млн, или $1,11 в расчете на акцию, по сравнению с $395 млн, или $1,70 на акцию, за аналогичный период предыдущего года, сообщается в пресс-релизе.

Скорректированная прибыль составила $1,26 в расчете на акцию против $1,06 на акцию годом ранее.

Выручка Expedia в минувшем квартале выросла на 15%, до $2,62 млрд с $2,28 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,71 на акцию при выручке в $2,69 млрд.

По итогам 2022 года в целом Expedia получила чистую прибыль в размере $352 млн по сравнению с чистым убытком в размере $269 млн годом ранее. Годовая выручка выросла на 36%, до $11,67 млрд с $8,6 млрд.

Общий объем бронирований подскочил на 17%, до $20,51 млрд, в четвертом квартале и на 31%, до $95,05 млрд, за год.