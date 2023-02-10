"Сады и парки Петербурга закрыты для посещения. Те из них, которые имеют сплошное ограждение, закрываются физически. В остальные лучше не заходить в ближайшее время. Ожидается приход штормового ветра", — говорится в сообщении.

В связи с прогнозом усиления ветра до 15-20 м/с, в прибрежных районах до 24 м/с, возможны падения деревьев. Дежурные бригады садово-парковых предприятий приготовились ликвидировать аварийные ситуации.

Специалисты также постарались предупредить образование гололеда, так как температура колеблется около 0 градусов.

Власти просят горожан сообщать о поваленных деревьях, затоплениях и других нештатных ситуациях в дежурную службу комитета.

Как сообщалось, в Петербурге объявлено штормовое предупреждение, непогода продлится до ночи. Из-за шторма может подняться вода в Невской губе и устье Невы, в связи с чем дамба будет закрыта в пятницу.