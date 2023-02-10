Он пояснил, что, начиная с 2021 года в компании наблюдают взрывной рост интереса россиян к круизным турам. Если до пандемии лишь порядка 5% россиян представляли себе, что такое речные круизы, сейчас эта доля стала заметно выше. По словам Багаутдинова, в 2022 году в круизы продолжительностью более одного дня отправились 320 тыс. россиян, потенциал роста у речных круизов огромный.

"Но, чтобы сделать резкий скачок, мы видим необходимость кооперации с другими игроками массового туристического бизнеса. Поэтому наше решение о партнерских отношениях с FUN&SUN логично. У компании есть имя, стандарты, аудитория, которая следует за концепцией туроператора", — сказал он.

Как рассказал глава "Водохода", туроператор возьмет в управление теплоход "Нижний Новгород", соответствующий по уровню отелю 4* и рассчитанный на 208 человек.

"Мы берем на себя обеспечение проживания, питания, экскурсионной программы и безопасность, а сама концепция отдыха, стандарты – это зона ответственности партнеров. Мы получаем возможность расширить знание о существовании такого вида отдыха среди активных туристов. А для FUN&SUN это новый продукт в их портфеле", — пояснил он.

Багаутдинов добавил, что до пандемии, когда по российским рекам путешествовало много иностранных туристов, этот формат постоянно применялся в работе с туроператорами: крупные компании брали в управление теплоход, выдвигали определенные требования и стандарты, и загружали судно иностранными туристами.

Фото: Интерфакс

Гендиректор FUN&SUN Владимир Рубцов рассказал, что туроператор давно хотел добавить к ассортименту путешествий по России круизные туры, так как рост интереса к этому виду отдыха в 2022 году оказался наиболее заметным среди других пакетных туристических продуктов.

"На теплоходе будут использоваться элементы нашей концепции отдыха Family, которую мы используем в отелях Турции, Египта, России. Например, это детский клуб "Тукан" примерно в таком же формате, в каком клубы работают в отелях. Это авторский подход к питанию: например, качественный кофе и десерты в кофейне. Занятия фитнесом. Рассчитываем, что этот продукт будет интересен для молодежи, семей. А не только для пар и пенсионеров, на которых раньше традиционно были ориентированы круизные туры", — сказал он.

Как рассказал Рубцов, продукт оказался востребованным – бронирования начались сразу, как только были опубликованы предложения по круизам, несмотря на позднее по стандартам круизного рынка начало продаж.

"Навигация продлится с 29 апреля по 2 октября, первый круиз загружен на 70%. На майские праздники активно идет бронирование. В первую очередь, круизы стали продавать наши собственные агентства, франчайзи и основные партнеры. Это говорит о том, что агенты, зная наш продукт, могли предложить клиентам новый продукт и они принимают концепцию FUN&SUN Cruise", — подчеркнул гендиректор туроператора.

По его словам, стоимость круизов начинается от 20 тыс. рублей на человека за короткий маршрут на 2 ночи/3 дня.

"Первый круиз будет выполнен по маршруту Москва – Тверь, потом теплоход отправится из Москвы в Плес, потом в Казань и обратно. Следующие маршруты охватят северные регионы – Санкт-Петербург, Кижи, Валаам. В сентябре планируется заход в Астрахань через Самару и Саратов. То есть, мы предложим разноплановые маршруты, которые учитывают событийную повестку. Например, в Астрахани в сентябре можно увидеть цветение лотосов, на Севере в июне — белые ночи", — добавил Рубцов.

Он также сообщил, что туроператор предложит клиентам авторские экскурсии в местах стоянок теплохода, и сейчас ищет гидов с оригинальными программами в 44 городах на пути следования. Такие экскурсии будут продаваться на сайте компании и через турагентства, их можно будет купить в том числе уже находясь на борту теплохода.

"Для нас это первый пробный шаг. В Европе это распространенная практика, но в России впервые туроператор заходит со своей концепцией на теплоход. В общей сложности рассчитываем отправить в путешествия по рекам на теплоходе «Нижний Новгород» за навигацию 2023 года 4,5 тыс. туристов", — подытожил Рубцов.

Багаутдинов оценил эти планы как вполне реальные.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что туроператоры начали брать в аренду теплоходы для того, чтобы предложить клиентам круизы, организованные по собственным программам.