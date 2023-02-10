"Рейсы будут выполняться в наиболее востребованный пассажирами период — сезон летних отпусков и каникул, начиная с 3 июня и до 17 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будут выполняться три раза в неделю. На линии будут задействованы лайнеры Boeing 777 в трехклассной компоновке.

Ранее о возобновлении полетов с июня по данному маршруту сообщила на своем сайте авиакомпания iFly. На маршруте из Санкт-Петербурга в Хабаровск авиаперевозчик задействует широкофюзеляжный самолет А330-200.