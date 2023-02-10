"Если сопоставлять с январем 2022 года, на 40% больше продажи сейчас. Но это нелинейная история: есть месяцы, когда активно все продается, есть менее активные", — сказал он на пресс-конференции.

По словам главы судоходной компании, на рост спроса влияют несколько факторов: в целом увеличение интереса к внутреннему туризму, сохраняющиеся ограничения на поездки за рубеж, более широкое распространение информации о круизах среди потенциальных клиентов.

"Мы в этом году выводим дополнительно пять теплоходов и рассчитываем их загрузить. Добавим новые маршруты, точки судозаходов, расширяем географию. Это Выборг в Ленинградской области, Юрьевец в Ивановской, Сарапул в Удмуртии, Березняки и Осу в Пермском крае", — рассказал Багаутдинов.

Наиболее популярны у россиян, по его словам, круизы на майские праздники, День России, среди маршрутов востребованы Соловецкие острова, Уфа, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Плес, Москва – Казань.

"Цены в этом году выросли в среднем на 6% по сравнению с прошлым годом. Но это тяжело, так как произошел резкий рост расходов – экскурсионное обслуживание подорожало на 15-20%, топливо на 20%, питание – на 20-25%", — добавил глава круизной компании.

Он пояснил, что туродень на теплоходе класса 3* в этом году будет стоить около 7 тыс. на человека, включая проживание, питание, анимацию. На теплоходе класса премиум 4* — от 10 до 12 тыс.

Всего у "Водохода" выйдут на реки в летнюю навигацию 24 теплохода. В 2019 году компания перевезла на своих круизных судах 130 тыс. человек, из которых 40% были иностранными туристами. В 2022 году – 120 тыс. В планах на 2023 год, по словам Багаутдинова, — обслужить 130 тыс. российских туристов.

Всего в 2022 году в круизах по российским рекам побывали около 320 тыс. человек.