"Средства направят на реализацию уникального проекта "Ледовый город. Счастье чистой воды", который реализуют в Иркутске", — говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено создание в центре Иркутска к следующему Новому году ледяной инфраструктуры. На протяжении туристического маршрута "Зеленая линия" разместят информационные стенды, арт-объекты, памятники и развлекательные элементы изо льда и оснастят иллюминацией. Ледовые объекты станут декорациями для экскурсий, конкурсов и викторин.

Ожидается, что реализация проекта "Ледовый город. Счастье чистой воды" привлечет не менее 250 тыс. зрителей.

Заявку на участие в конкурсе на предоставление субсидии подготовили совместно администрация города и областное правительство.

"Приезжая в наш регион, туристы всегда закладывают несколько дней на осмотр Иркутска, привлекающего их богатой историей и уникальной архитектурой. Проект "Ледового города" станет еще одним украшением столицы региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

Всего финансирование из федерального бюджета на поддержку событийных мероприятий в 2023 году получат 36 регионов страны, на эти цели будет направлено 638 млн рублей.