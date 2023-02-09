«Важный проект, который мы делаем с министерством промышленности, – «Открытая промышленность», где наши предприятия открывают свои двери для туристов. У нас 400 предприятий, кто открыл экскурсии как для взрослых туристов, так и для школьников и студентов. Это пользуется популярностью. У нас в прошлом году впервые так массово для туристов открылись Саяно-Шушенская ГЭС, космодром «Восточный, объекты «Газпрома», «Сибура», «Норильского Никеля», ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод», — сказала она.

По словам Чупшевой, порядка 900 тыс. человек уже прошли через эти маршруты.

«В том числе молодые специалисты, студенты, которые впервые оказались на производстве, познакомились с той профессией, которую выбрали, и остались довольны. Потому что условия труда, организация производства, корпоративная культура наших современных промышленных предприятий многих удивляет», — подчеркнула глава АСИ, заметив, что такие экскурсии позволяют развеивать устаревшие представления о некомфортных условиях труда на производствах.

«Мы показываем нашу новую промышленность, которой гордимся. Есть запросы со стороны потребителей, которым интересно посетить производство, познакомиться с ним. Особенно, что касается кондитерских изделий, молочной промышленности. В этом году планируем, что у нас еще где-то 300 предприятий присоединятся к этому проекту», — добавила она.

Чупшева также рассказала о проекте «Туристический паспорт школьника», в котором каждый школьник может отмечать на карте России места, куда он съездил с родителями или школьными экскурсиями – музеи, места боевой славы, другие достопримечательности, делиться впечатлениями, оставлять отзывы.