Этнопарк развивается, там появляются арт-объекты и фотозоны. В 2022 году отремонтировали веревочный парк, внедрили вечернюю программу в кафе по субботам, запустили путевые экскурсии на автобусе. Для детей и молодежи многие программы парка включены в проект "Пушкинская карта". Специально для этой аудитории местный шеф-повар создал coч-бургеры на основе традиционных коми лепешек из картофеля.

Популярностью в прошлом году пользовался автодом. На нем ездили в Усть-Куломский район, Ухту, Ярославскую и Московскую области, Татарстан и Краснодарский край.

В 2023 году в этнопарке продолжат обустраивать арт-резиденцию коми охотника Йиркапа. Планируется проведение межрегионального фестиваля ландшафтных объектов "Ас пу" ("Свое дерево") и дуатлон-кросса по мотивам легенд о Зарни Ань (Золотая баба). В соревнованиях примут участие около 20 команд из Коми и других регионов России. В августе состоится традиционный гастрономический фестиваль финно-угорских народов "ШаньгаФест".

В 2022 году этнопарк посетили 25 тыс. 876 человек. Это существенно больше, чем годом ранее.