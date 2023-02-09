"Мы можем начать его (терминал в Шерегеше — ИФ) строить и в 2024 году, если будет решение по взлетно-посадочной полосе. Если будет решение строить ее за федеральные средства, мы сразу же начинаем строить терминал. Для нас триггер — ВПП", — сказал Янкилевич.

При этом гендиректор уточнил, что холдинг проектирует весь комплекс, в том числе аэродромную часть, но проект по полосе передаст государству под финансирование, "когда оно будет к этому готово".

"Мы все-таки надеемся, что мы берем на себя строительство аэровокзального комплекса, всех зданий и сооружений вспомогательных, субъект (Кемеровская область — ИФ) берет на себя дороги и внешние сети, а Федерация берет на себя строительство аэродрома", — сказал Янкилевич.

Гендиректор напомнил, что контракт на проектирование аэропортового комплекса "Шерегеш" был заключен в конце 2022 года с ООО "Спектрум-Холдинг" (входит в ГК "Спектрум"). "Я думаю, что у них проектирование займет весь этот год, и мы в конце 2023 года поймем и проектную стоимость строительства, и кто будет строить аэродромную часть", — сказал Янкилевич.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, говорил "Интерфаксу", что власти Кемеровской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в финансировании строительства ВПП и объектов аэродромной инфраструктуры проектируемого в Шерегеше аэропорта.

По словам источника, вопрос строительства аэропорта в Шерегеше на условиях софинансирования с участием средств федерального бюджета обсуждается уже долгое время. Ранее холдинг "Новапорт" и власти Кузбасса договорились, что проектирование аэровокзального комплекса и аэродромной инфраструктуры, включая ВПП, будет вестись за счёт средств "Новапорта", к настоящему времени инвестором подготовлены техзадание и технико-экономическое обоснование проекта. Источник напомнил, что ВПП и объекты аэродромной инфраструктуры будут являться федеральной собственностью.

Согласно заключенному контракту на проектно-изыскательские работы по проектированию аэропортового комплекса "Шерегеш", "Спектрум-Холдингу" необходимо спроектировать взлетно-посадочную полосу, аэровокзал, привокзальную площадь, инженерные сети, аванперрон, здания и сооружения для обслуживания лайнеров. Аэровокзал должен быть рассчитан на прием 200 тыс. пассажиров в год (с пропускной способностью до 200 пассажиров в час), его ориентировочная площадь — 4-5 тыс. кв. м. Цена контракта составила 336 млн рублей.

В ноябре 2021 года "Новапорт" заявил о готовности инвестировать 7 млрд рублей в строительство аэропорта в 7 км от горнолыжного курорта Шерегеш. Строительство аэродрома, согласно продемонстрированной тогда презентации, оценивалось в 6-8,5 млрд рублей, терминального комплекса — в 6,8 млрд рублей. В пятницу, 3 февраля 2023 года, министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан сообщил журналистам, что стоимость строительства аэропорта оценивается в 15 млрд рублей, в том числе порядка 10 млрд рублей — аэродромная инфраструктура, 5 млрд рублей — терминал.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток на курорт вырос на 7% и превысил 2 млн человек.