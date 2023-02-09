"С 29 апреля планируем полетную программу в Актау из Казани. Рейсы будут выполняться два раза в неделю авиакомпанией Red Wings", — сказал Гаджиев журналистам.

Он отметил, что стоимость недельного тура с перелетом из Казани и проживанием в отеле Rixos Water World Aktau начинается от 160-170 тыс. рублей на двоих.

По словам Гаджиева, в прошлом году направление было с успехом опробовано на Екатеринбурге и Уфе.

"Если в начале людям нужно было объяснять, что это за место, то к концу сезона каждый рейс был заполнен на 100%", — заключил Гаджиев.

Актау – город на юго-западе Казахстана, на побережье Каспийского моря. Помимо пляжного отдыха, туристам здесь предлагают экскурсии к природным достопримечательностям – к впадине Жыгылган, Долине шаров, горе Шеркала, в меловой каньон Капамсай.