Праздничная программа начнется 12 февраля с заездов учеников спортшколы КБР по горнолыжному спорту, сноуборду и альпинизму.

Также для гостей курорта пройдет большая спортивно-развлекательная программа с активностями для всей семьи.

Самых маленьких ждут зимние забавы на "Поляне снеговиков", где дети и подростки смогут принять участие в праздничном заезде, а новичков инструкторы курорта научат вставать на горные лыжи или сноуборд.

Помимо этого, пройдут спортивные эстафеты, блиц-конкурсы, викторины и шоу фокусов.

Кроме того, в праздничный день на "Эльбрусе" будет работать мастерская, где каждый сможет сделать сувенир на память.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он включает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.