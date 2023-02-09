"Да, мы во всех конкурсах участвуем, в некоторых побеждаем, как правило. Иркутск, сами знаете, как он интересен", — сообщил гендиректор новосибирского аэропорта "Толмачево" и руководитель Сибирского кластера аэропортов "Новапорта" Евгений Янкилевич журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что Роман Викторович (Троценко, владелец "Новапорта" — ИФ) 100% даст команду участвовать в конкурсе, если конкурс такой состоится", — добавил Янкилевич.

Ранее сообщалось, что интерес к аэропорту в Иркутске проявляли "Базовый элемент", "Аэропорты регионов", банк ВТБ. "Новапорт" также интересовался развитием аэропорта и особенно возможностью строительства нового аэровокзала, однако именно это и стало поводом для расследования ФАС. Правительство Иркутской области и бывший губернатор Сергей Левченко решили без тендера привлечь структуры Троценко к проекту строительства нового терминала, но антимонопольный орган вмешался и признал компании бизнесмена нарушившими закон о защите конкуренции.

Сообщалось также, что с 2015 года власти региона откладывают проведение конкурса на модернизацию авиаузла. Нынешний губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, скорее, выступает за строительство нового аэропорта под Иркутском — около деревни Позднякова. Однако это отделенная перспектива. Ранее сообщалось, что федеральный центр готов предусмотреть средства на строительство нового аэропорта (полосы, рулежных дорожек, инфраструктуры) лишь в бюджете 2028-2030 годов.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. В аэропорту базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара". Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Иркутск" по итогам 2022 года составил 2,625 млн человек.