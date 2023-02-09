Более 120 живописных произведений из собрания музея иллюстрируют главную тему советской живописи первых послевоенных десятилетий — тему радостного восприятия мира. В центре внимания живописцев — простые люди.

"Теперь художники обращают внимание на героя повседневности — все они представлены здесь. Те же самые советские геологи, нефтяники. Повседневность становится образом героичности", — рассказал журналистам заместитель директора музея по науке Федор Громов.

Он также отметил, что параллельно с этим в советской живописи остаются темы, связанные с периодом Великой Отечественной войны. "Но теперь главная тема, которая существует в искусстве — радость открытия нового мира. После войны возникает некая идея обновления, и герой заново создает мир", — подчеркнул Громов.

Замдиректора музея по науке добавил, что авторами экспонируемых картин стали студенты Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина и Московского института им. Сурикова. Они были учениками таких мастеров, как Василий Пименов, Александр Герасимов, Василий Соколов, и ряда других художников.

Экспозиционные залы оформлены в советском стиле. Организаторы использовали уличную мебель: лавочки, уличные стенды, где размещены объявления и вырезки из газет того периода. Помимо этого, в экспозиции отсутствует этикетаж. Вместо него — газеты, стилизованные под советский период.

Кроме того, в рамках выставки посетителям покажут фильмы первого послевоенного десятилетия. Среди них — "Высота" (1957), "Мой младший брат" (1962), "Дайте жалобную книгу" (1965) и другие. Также в течение трех месяцев в рамках проекта для посетителей пройдут лекции из цикла "Мода и быт".

Советская живопись первых послевоенных десятилетий — уникальное явление в истории советской академической школы. Во время, когда главной задачей было восстановление разрушенной войной экономики, советское искусство переживало непростой эволюционный этап развития. Для него было характерно переосмысление реалистических традиций художественной школы довоенного времени и обращение к новым темам и образам, которые были менее связаны с обязательным соблюдением идеологических правил создания художественного произведения в рамках официального искусства социалистического реализма.