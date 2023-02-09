Цена продажи — 1,35 млрд рублей.

Комплекс площадью 5,2 тыс. кв. метров расположен в центре города. Имущественный комплекс включает в себя четырехзвездочный отель на 70 номеров, паркинг на 60 машиномест (земельный участок под парковку — в аренде), два городских ресторана и три конференц-зала для мероприятий.

Как сообщалось, холдинг Ginza Project открыл первый гостиничный комплекс под собственным брендом в Ростове-на-Дону в сентябре 2019 года. Отельный комплекс был построен совместно с инвестором — холдингом "КМ-Союз". Визуальная концепция проекта основана на принципах эко-дизайна и минимализма. В оформлении номеров использованы натуральные материалы.

Ginza Project — мультибрендовый холдинг, основанный в первой половине 2000-х годов Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным. Согласно сайту Ginza Project, холдинг управляет множеством проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Туле, Томске, Сочи, Баку, Батуми, Тбилиси, Нью-Йорке и Лондоне, среди которых рестораны, гастрономические общественные пространства, апартаменты и городские сервисы.