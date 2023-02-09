«Сокращение авиасообщения с европейскими странами заставило туристов обратить внимание на другие направления. В период новогодних праздников турпоток на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии был почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей. При этом активно растет спрос на горнолыжный отдых внутри России», — пояснили в пресс-службе оператора.

Как отметили в «Мегафон», турпоток на горнолыжные курорты Красной Поляны в Сочи изменился незначительно, наибольший прирост турпотока показал ГТК «Газпром» (плюс 5%). При этом растет популярность курортов Северного Кавказа: по сравнению с прошлым годом число туристов в Приэльбрусье выросло в 15 раз, на Домбай – в два раза.

Кроме того, в этом году россияне стали чаще выбирать новые направления для активного отдыха – Мурманская область, Камчатка и Южно-Сахалинск.

По данным мобильного оператора, самый большой прирост туристов показал курорт Большой Вудъявр в Мурманской области, который в новогодние каникулы посетило в 1,5 раза больше гостей, чем годом ранее.

Возрос интерес к курортам Камчатского края «Альпина» и «Красная сопка» — плюс 47%, а также к горнолыжному курорту «Горный воздух» в Южно-Сахалинске – плюс 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно анализу компании, мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху – 58% к 42% соответственно. Средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет.