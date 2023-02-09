"Президент особо подчёркивал, что воздушные перевозки имеют ключевое значение для экономики и для наших людей, для транспортного сообщения, для связанности российских территорий", — заявил премьер в своем видеообращении, стенограмма которого опубликована на сайте правительства в четверг.

"У нас значительный опыт мирового лидерства в воздушной сфере. В середине прошлого столетия именно наша страна открыла для всего человечества эру гражданской реактивной авиации, опередив государства Запада. И свыше четырёх десятилетий, вплоть до 1991 года, "Аэрофлот" был крупнейшей авиакомпанией мира", — отметил Мишустин.

По его словам, "Россия в последнее время столкнулась с серьёзными вызовами". "Однако и в новых условиях авиационная отрасль продолжает успешно решать поставленные задачи. Активно расширяется география внутренних перелётов, открываются новые маршруты, которые напрямую соединяют города и регионы нашей самой большой страны. Планомерно растёт спектр услуг и улучшается их качество. Несмотря на санкции, ограничения, авиасообщение для миллионов граждан остаётся доступным и комфортным, а также, что крайне важно, безопасным — это является высшим приоритетом", — подчеркнул премьер-министр РФ.

Одновременно идёт активная работа по развитию отечественного производства самолётов и вертолётов, "от совсем небольших региональных машин до крупных дальнемагистральных лайнеров", добавил Мишустин.

"Эта современная техника станет основой российской авиации новых поколений", — считает глава правительства.

Он пожелал работникам и ветеранам авиационной отрасли "больших высот и достижений в деле служения Отечеству и нашим гражданам. Крепкого здоровья и благополучия".