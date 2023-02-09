25 февраля на Лыбедском бульваре выступят рязанские творческие коллективы, будут работать торговые ряды, гастрономические, игровые и выставочные зоны.

"В этот день на улице Почтовой состоится театрализованное шествие, рассказывающее о масленичной неделе и традициях каждого дня — "Красования на Почтовой". Фестиваль силового экстрима "Богатырский дух" пройдет в Лесопарке, а в Центральном парке культуры и отдыха состоится праздник "Прощай, Масленица!", — отмечает пресс-служба.

26 февраля на площади перед ДК "Приокский" и у КДЦ "Октябрь" запланированы фольклорные концертные программы, народные игры, хороводы, танцы и угощения.