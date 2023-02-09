По ее данным, в прошлом году таможенную границу пересекли около 1,4 млн человек. В 2021 году пассажиропоток здесь составил почти 542 тыс. человек.

Выросли и показатели по легковому транспорту. Так, в прошлом году границу в регионе деятельности Кингисеппской таможни пересекли почти 202 тыс. легковых автомобилей. Это в два раза больше, чем в 2021-м: тогда через границу проехали 97,1 тыс. машин.

Таможня отмечает шестикратный рост оформленных пассажирских автобусов. В 2022 году на границе зафиксировали около 9,4 тыс. единиц такого транспорта, в 2021-м — 1,5 тыс.

При этом количество грузовиков, которые пересекли границу в прошлом году, по сравнению с позапрошлым увеличилось незначительно. В 2022-м таможенники оформили около 64 тыс. фур, годом ранее — чуть более 62,4 тыс.

В то же время таможня фиксирует снижение показателей по морским судам и железнодорожным составам. В прошлом году таможенную границу пересекли почти 2,6 тыс. морских судов, что на 19% меньше, чем в 2021-м. Железнодорожных составов оформили 1750 — это на 44% меньше, чем в 2021 году.

Грузооборот товаров, перемещаемых через таможенную границу, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился на 7% и составил 60 млн 398 тыс. тонн. Основной объем (93,7% от общего количества) приходится на морской вид транспорта.

"Структура и интенсивность грузопотока и пассажиропотока меняется, но одной из важнейших задач, стоящих перед Кингисеппской таможней, была и остаётся оптимизация применения форм и мер таможенного контроля, направленная на упрощение и сокращение времени проведения госконтроля в пунктах пропуска без потери его эффективности", — цитирует пресс-служба начальника Кингисеппской таможни Игоря Кожанова.

Кингисеппская таможня Северо-Западного таможенного управления охватывает Кингисеппский и Сланцевский районы Ленинградской области. Протяженность госграницы с Эстонией в регионе деятельности таможни — почти 274 км.